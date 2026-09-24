Политолог Яцек: 80% поляков не верят, что РФ хочет напасть на них

80% поляков не верят, что РФ хочет напасть на них, заявил политолог Яцек Политолог Яцек: 80% поляков не верят, что РФ хочет напасть на них

Москва24 сен Вести.Почти 80% поляков, несмотря на пропаганду в медиа, не верят, что РФ собирается напасть на их страну. Таким мнением с ИС "Вести" поделился общественный деятель объединения "Польша-Восток", политолог Александр Яцек.

Он добавил, что в польском обществе устали от безграничной помощи Украине.

Многие уже устали от этой обстановки, от безграничной помощи Украине, большая часть которой где-то исчезает в коррупционных схемах. Поляки это знают, поляки это понимают, и поляки этого не одобряют. Но, конечно, позиция политиков совсем другая. И пока не поменяется власть официально, вот позиция тоже не изменится… Почти 80% поляков, хотя давят на них в медийном пространстве, пугают, страшат, не верят в то, что война распространится на нашу территорию сказал Яцек

Ранее в расследовании итальянского портала L'Antidiplomatico была опубликована информация о том, куда идут средства, выделяемые Украине. Издание сообщает, что деньги тратятся на роскошную недвижимость чиновников из окружения Владимира Зеленского.