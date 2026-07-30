Москва30 июл Вести.В Польше растет понимание истинной идеологической ситуации на Украине. Об этом ИС "Вести" заявил общественный деятель объединения "Польша-Восток", политолог Александр Яцек.

По его словам, негативное отношение Польши к Украине наращивалось долги годы.

Политические элиты … медийное пространство скрывало перед польским обществом то, что реально творится в идеологическом плане на Украине, на чем основаны все эти идеологические стремления к антироссии. Но вдруг, когда уже Зеленский перепрыгнул эту красную линию, называя на государственном уровне уже именем [лидера украинского националистического движения на Западной Украине Степана] Бандеры какие-то воинские части. Вот все маски спали. И вдруг поляки поняли, уже нельзя было этого скрывать, что действительно что-то не так. Что, может быть, и тот же Путин был прав, когда уже годы тому назад говорил, что на Украине царствует нацизм и бандеризм сказал он

Как отмечает Яцек, поляки также негативно реагировали на то, что украинцы всячески сопротивлялись проведению исследования останков жертв Волынской резни.

На прошлой неделе только в одной яме вскрыли 52 жертвы, в основном женщины, дети … которых зверски убили тупыми предметами … Тут единственный выход, чтобы наладить обратно хорошие отношения между поляками и украинцами – это просто административное решение. Это должен Зеленский решить, что по приказу, по административному решению все музеи Бандеры … будут закрыты, все улицы будут изменены названия и все памятники будут снесены. Это реально, это возможно сказал он

Ранее член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник заявил, что Польша и Венгрия не хотят вступления Украины в ЕС.