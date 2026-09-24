L'Antidiplomatico раскрыл, куда на самом деле идут деньги ЕС, направленные Киеву L'Antidiplomatico: деньги ЕС идут на элитную недвижимость окружения Зеленского

Москва24 сен Вести.В то время как Европа "губит свои семьи и предприятия", средства европейских налогоплательщиков уходят на роскошную недвижимость окружения главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает итальянский портал L'Antidiplomatico.

В статье говорится о недвижимости друга и бывшего помощника Зеленского Сергея Шефира стоимостью 1,5 млн евро, которую обнаружил RT. В рублях сумма составляет порядка 145 млн.

Вся система неонацистского режима прогнила. На Украине воровство – это не исключение, продиктованное чрезвычайной ситуацией военного времени, это двигатель экономики отмечает издание

В материале говорится, что Евросоюз закрывает на это глаза и продолжает выделять Киеву миллиарды, которые "исчезают в никуда".

Тем временем измученное украинское население оглядывается вокруг – и видит только воров. Опросы подтверждают: для многих киевлян раковая опухоль коррупции гораздо разрушительнее бомб говорится в публикации

Ранее руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик заявил, что Киев намеренно показывает Европе плохое положение дел в зоне специальной военной операции для того, чтобы выпросить деньги.