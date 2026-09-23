Москва23 сен Вести.Киев намеренно показывает Европе плохое положение дел в зоне специальной военной операции для того, чтобы выпросить деньги. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Эксперт высказался об украинских репортажах из зоны СВО.

Вообще эти репортажи можно было сопровождать плашкой "дайте денег". То есть Киев намеренно демонстрирует европейским своим хозяевам, что у них не все далеко хорошо, что города, которые являются в некотором смысле очень-очень символичными, особенно Славянск, могут пасть, и что русские свирепствуют … Задача была показать, что все, на самом деле, достаточно плохо, дайте денег, спасайте как бы, но задачу выполнить на 100%, не спалившись, не удалось сказал он

Ранее пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила, что под городом Снежное в Донецкой Народной Республике обнаружен вражеский схрон.