ФСБ обнаружила в ДНР схрон, оставленный боевиками ВСУ в 2014 году

Тайник с оружием для диверсий обнаружен возле Снежного в ДНР ФСБ обнаружила в ДНР схрон, оставленный боевиками ВСУ в 2014 году

Москва23 сен Вести.Под городом Снежное в Донецкой Народной Республике обнаружен вражеский схрон, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.

Украинские спецслужбы планировали использовать тайник в диверсионно-террористических целях.

В результате оперативно-разыскных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике под г. Снежное обнаружен тайник с вооружением и боеприпасами, оставленный боевиками ВСУ в 2014 году говорится в сообщении

Сотрудники ФСБ изъяли снайперскую винтовку СВД, автомат АК-74Н, автомат АКМ, пулемет ПКМ, подствольный гранатомет ГП-25, 131 ручную гранату РГД-5 и Ф-1, 16 взрывателей для артиллерийских снарядов В429Е, 14 осколочных выстрелов ВОГ-25, 10 реактивных противотанковых выстрелов РПГ-22, РПГ-18, РПГ-26 и РШГ-2, два реактивных противопехотных огнемета РПО-А, 27 тысяч патронов к огнестрельному оружию.

Все найденные боеприпасы и вооружение переданы Министерству обороны РФ.

В Управлении ведомства по региону напоминают, что за незаконный оборот оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность по ст. 222 и ст. 222.1 УК России с лишением свободы на срок до 20 лет.