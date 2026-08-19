Москва19 авгВести.Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) специально направил дрон с химическими веществами в подвал дома в Родинском в Донецкой Народной Республике (ДНР), где прятались шесть женщин.
Об этом РИА Новости рассказала беженка Оксана Сыдоренко.
По ее словам, оператор дрона не мог не видеть, что в подвале укрываются женщины.
Дрон залетел к нам [в подвал] с какой-то химией. Много было дыма, и люди начали задыхаться. Именно дым был ядовитый, выедало глазасказала Сыдоренко
Ранее стало известно, что украинские боевики выселяют пенсионеров из домов в Краматорске ради собственного расквартирования.
Между тем военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что украинские боевики используют мирных жителей, оставшихся на подконтрольных киевскому режиму территориях, в качестве живого щита. Он добавил, что тех, кто отказывается подчиняться ВСУ, пытают.