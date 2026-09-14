ФСБ: до 60 тыс единиц западного оружия могли попасть на черный рынок с Украины

В ФСБ подсчитали, сколько оружия могло попасть на черный рынок с Украины ФСБ: до 60 тыс единиц западного оружия могли попасть на черный рынок с Украины

Москва14 сен Вести.Порядка 60 тысяч единиц оружия, которое страны Запада поставили на Украину, могли попасть на черный рынок, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

По данным ведомства, речь идет в том числе о вооружении производства США, Италии, Испании, Чехии, Великобритании и других стран НАТО.

Оружие с украинских складов уже находят у мексиканских наркокартелей. Западные чиновники отрицают системный характер утечек, а Украина отвергает любую причастность сказано в сообщении

В управлении ФСБ по ДНР отметили, что сотрудники спецслужбы обнаруживают на освобожденных территориях Донбасса схроны с современными образцами западного вооружения. Тайники находят в подвалах, лесополосах и заброшенных зданиях.

Ранее газета Il Fatto Quotidiano писала, что около 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов были утрачены на Украине и оказались на черном рынке.