Москва14 сенВести.Порядка 60 тысяч единиц оружия, которое страны Запада поставили на Украину, могли попасть на черный рынок, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).
По данным ведомства, речь идет в том числе о вооружении производства США, Италии, Испании, Чехии, Великобритании и других стран НАТО.
Оружие с украинских складов уже находят у мексиканских наркокартелей. Западные чиновники отрицают системный характер утечек, а Украина отвергает любую причастностьсказано в сообщении
В управлении ФСБ по ДНР отметили, что сотрудники спецслужбы обнаруживают на освобожденных территориях Донбасса схроны с современными образцами западного вооружения. Тайники находят в подвалах, лесополосах и заброшенных зданиях.
Ранее газета Il Fatto Quotidiano писала, что около 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов были утрачены на Украине и оказались на черном рынке.