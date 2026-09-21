Европа и США начали активно накачивать Украину вооружениями в преддверии зимы Военный эксперт Кнутов: США и ЕС накачивают Украину оружием в преддверии зимы

Москва21 сен Вести.Европейские страны и США стремятся накачать Украину оружием до наступления зимы, чтобы помочь Киеву устоять и отсрочить завершение конфликта. Об этом заявил военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов.

В беседе с MK.RU он напомнил, что на минувших выходных Евросоюз в срочном порядке выделил Украине 6,1 млрд евро, а США пообещали 2,64 млрд долларов.

Произошла также утечка о том, что Польша передает Украине крупнейший пакет помощи. Одним словом делается все, чтобы Украину накачать оружием и деньгами к зиме и таким образом не дать завершиться конфликту пояснил Кнутов

Ранее он рассказал, как можно сократить поставки Киеву комплектующих для дронов. Это может привести к сокращению ударов по российским регионам.