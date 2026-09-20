Москва20 сен Вести.Уничтожение логистического хаба, через который оружие поступает с территории Польши на Украину, поможет сократить число атак украинских дронов на Россию. Такое мнение в беседе с изданием NEWS.ru высказал военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

По его словам, именно через Польшу идет основной объем поставок вооружений для украинских боевиков, также часть идет через Румынию. Эксперт напомнил, что саммит "Карпатской восьмерки" как раз был нацелен на расширение логистики через другие страны-соседи Украины, но Польша, по его оценке, на сотрудничество с Киевом идет безоговорочно. Она уже пообещала новый пакет помощи Киеву, добавил Кнутов.

Он отметил, что российская армия сейчас нацелена на уничтожение транспортных коридоров поставок оружия, а удары Вооруженных сил РФ по энергетической инфраструктуре Украины должны нарушить работу оборонно-промышленного комплекса страны.

Упор на это сейчас необходим, так как количество дронов, которые будет применять Украина, может возрастать, и количество ударов, в том числе по объектам российской энергетики, тоже может увеличиваться заключил эксперт

Ранее стало известно, что Польша получит 400 миллионов евро от ЕС за переданное Украине вооружение.