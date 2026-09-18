Военный эксперт Попов назвал следующую цель для российских "Гераней" Эксперт Попов: следующая цель для ударов российских "Гераней" уже определена

Москва18 сен Вести.Следующими целями для ударов российских беспилотников "Герань" могут быть автомобильные дороги между Украиной и Польшей, по которым перебрасывается вооружение НАТО для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, которые приводит MK.RU, у Украины нет возможности производить в нужных объемах даже стрелковое оружие, не говоря уже о ракетах и дронах.

Думаю, что будем работать обязательно. Мы сейчас уделяем пристальное внимание польско-украинской границе сказал Попов

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о войне с Россией и ее поражении смешны, но они выражают настроение политической элиты Европы.