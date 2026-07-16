Эксперт перечислил три направления ударов для изоляции Украины Эксперт Кнутов назвал три направления ударов для нарушения поставок ВСУ

Москва16 июл Вести.Необходимо нанести удары по трем направлениям, чтобы лишить Вооруженные силы Украины снабжения оружием. Об этом в беседе с "Царьградом" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, в первую очередь необходимо поразить командные центры. Далее, отметил эксперт, нужно нанести удар по аэродрому в Староконстантинове. Третьим направлением Кнутов обозначил Бескидский тоннель в Карпатах, через который украинские войска получают все необходимое.

Идеально, если эти боеприпасы будут работать по принципу американских противобункерных бомб. То есть они зарываются под землю, там происходит подрыв, разрушающий все коммуникации, укрепления, командные пункты противника и так далее добавил эксперт

Как объяснил Кнутов, в таком случае на поверхности будет минимум радиации.

Ранее член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что Вооруженные силы России в скором времени полностью оборвут логистические цепочки, используемые ВСУ.