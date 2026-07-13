Москва13 июл Вести.Самым успешным методом противостояния "антибаллистической коалиции" является нанесение ударов по складам и предприятиям ОПК Украины. Такое мнение ИС "Вести" озвучил военный эксперт Михаил Ходаренок.

Он также обратил внимание на сложности с поставками необходимого количества боеприпасов со стороны "антибаллистической коалиции" на Украину.

Для того чтобы эта "антибаллистическая коалиция" стала реальностью, Украине надо передать примерно в три-четыре раза больше зенитно-ракетных систем, чем сейчас у них стоит на вооружении, для прикрытия одного только Киева. То есть для прикрытия столицы Украины требуется как минимум 25–30 батарей Patriot. Плюс еще хотя бы по одному комплекту зенитных управляемых ракет. А у них с этим делом большая напряженность заявил Ходаренок

Он пояснил, что на Украине было предприятие в Вишневом, которое производило ракеты для С-300, и возникла идея переоборудовать их для Patriot, заменив электронику.

Уже говорили о том, что там лицензию пытаются выдать [на производство Patriot]. Подоплека этой истории такова: на Украине, например, в том же Вишневом было предприятие, которое занималось производством ракет для зенитно-ракетной системы С-300. И это практически продолжалось до самого последнего времени. Они изготовили их очень большое количество, а комплексов самих С-300, из которых можно было осуществлять боевые стрельбы этими ракетами, практически не осталось - они почти все потеряны в боях. И вот родилась идея: а не переоборудовать ли эти ракеты для стрельбы с Patriot? Для этого, потому что корпуса есть, механика есть, твердотопливный двигатель есть, остается только заменить электронику и состыковать рассказал Ходаренок

Он отметил, что недавний удар ВС РФ по Вишневому уничтожил запасы этих ракет.

Недавно по Вишневому был нанесен такой удар, что там был один из самых феерических взрывов. Это, разумеется, взорвались не бронебойные подкалиберные снаряды, которые вообще взорваться не могут, поскольку это фрагмент металла по большому счету. Это, видимо, взорвались как раз запасы этих зенитно-управляемых ракет. И сама идея практически обнулилась. Поэтому решить проблему с "антибаллистической коалицией" можно только таким способом: мощными ударами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины заключил Ходаренок

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду, что Европа сможет создать новую систему противодействия баллистическим ракетам. Он подчеркнул, что такая разработка нужна и Киеву, и Западу.