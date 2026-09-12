Эксперт Кондратьев: все заводы БПЛА с Украины перенесут на территорию Евросоюза

Удары ВС РФ по военным объектам вынудят Украину перенести заводы дронов в Европу Эксперт Кондратьев: все заводы БПЛА с Украины перенесут на территорию Евросоюза

Москва12 сен Вести.Планомерное уничтожение заводов, собирающих беспилотные летательные аппараты на Украине, в итоге заставит киевский режим перенести все производства на территорию стран Европейского союза. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Он отметил, что российские войска сильно преуспели в противодействии атакам дронов по территории страны, потому что в командовании ВСУ заявляют о дефиците беспилотных систем.

Практически львиная доля производств на территории Украины, различных крупноузловых, больших дронов… все производства практически уничтожены. Соответственно, уничтожаются производства, уничтожаются склады. Им чтобы удержаться, им нужно что-то предпринимать… То есть в конечном итоге все заводы переползут на территорию Евросоюза считает Кондратьев

Также эксперт отметил, что американский бизнес начал активно инвестировать в разработку и производство украинских дронов, из-за чего они начнут переносить технологический процесс на свою территорию.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия согласовала передачу киевскому режиму дополнительных 6,1 миллиарда евро для закупки средств ПВО и ПРО, боеприпасов, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.