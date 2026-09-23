Москва23 сен Вести.Украина будет продолжать пользоваться методами информационной войны, чтобы очернить Россию и выпросить деньги у Европы. Такое мнение высказал ИС "Вести" финский журналист Кости Хейсканен.

Они ездят на машинах, которые они отбирают у местного населения … потом они показывают, что россияне ударили по мирным … воруют молодежь, с собой таскают, как живой щит … Они действуют по лекалам фашистов – это у них какая-то предсмертная агония, что вот им надо чего-то сейчас жуткое показать, поэтому они с собой таскают западных журналистов … Эти провокации будут продолжаться. Им сейчас надо выклянчить денег от западных маразматиков … русофобных товарищей … им надо эти деньги забрать у своих граждан, показывая, что вот-вот придет русский медведь с ядерной боеголовкой и нас всех тут грохнет. Хотя, как мы знаем, никакой угрозы от России не исходит сказал он

Также журналист добавил, что задача Украины – показать, какие россияне изверги.

Но я заметил, что некоторые западные журналисты все-таки делают и частично честные репортажи, то бишь можно найти какую-то долю правды. В том числе делали французы о том, как пропали французские наемники, их там потом расчленили или куда-то они там пропали. Но в отличие от немцев и французов, финны такие репортажи, к сожалению, не делают. Поэтому, конечно, здесь есть момент, что, видимо, они понимают, что Украине скоро хана и как-то пытаются все-таки сделать, чтобы потом не выглядеть последними гнидами отметил Хейсканен

Ранее руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик заявил, что Украина намеренно показывает Европе свое плохое положение в конфликте с РФ.