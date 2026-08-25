Эксперт рассказал, на кого рассчитаны вбросы о мобилизации в России Кнырик: вбросы о мобилизации в России рассчитаны на украинскую аудиторию

Москва25 авг Вести.Информационные вбросы со стороны Украины о якобы готовящейся мобилизации в РФ рассчитаны на украинскую, а не российскую аудиторию. Такое мнение ИС "Вести" озвучил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Еще одна такая очень организованная информационная волна - это история с мобилизацией. Посмотрите, как тонко, грамотно, вдолгую Украина отработала историю. Вначале был вброс массовый про то, что у нас здесь готовится мобилизация. Опровергли все кому не лень. Но цель была не наша аудитория. Цель объявления о том, что в сентябре в России будет мобилизация, аудитория была внутриукраинская, потому что внутриукраинской аудитории нужно объяснить, почему возраст будет снижаться, почему, возможно, женщин нужно мобилизовывать сказал он

По мнению эксперта, на Украине тему женской мобилизации разогнали до абсурда.

Разогнали, что все должны служить, разогнали тему, что с 18 лет, сразу со школы, должны идти. Собственно говоря, на днях должен появиться [Владимир] Зеленский "в белом плаще" и сказать: "Нет-нет, все эти заявления – это перебор. Я вот как самый гуманный гуманист пришел к выводу, что с 22 [лет] нужно начать мобилизовать и утилизировать украинцев". И на фоне всего этого абсурда, который был раздут информационно, что в России мобилизация, что женщин будут мобилизовывать и нужно мобилизовывать, это вроде как более или менее прилично еще будет смотреться добавил Кнырик

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информационными утками заявления о якобы новой волне мобилизации в России.