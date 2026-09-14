Москва14 сен Вести.Польские медиа пугают граждан скорым конфликтом с Россией, хотя власти не предпринимают никаких мер для обеспечения безопасности полякам в случае любой эскалации. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал польский политолог и общественный деятель Александр Яцек.

Все медийное пространство работает над тем, чтобы испугать поляков. Конечно, поляки подходят к этому по-разному; есть те, кто подвергается такой медийной подготовке, есть те, кто подходит более рационально и спрашивает: "Зачем вы говорите об угрозе, если у нас нет убежищ, чтобы спрятаться?" Мнимые действия правительства, с одной стороны, пугают поляков, но с другой, они не делают ничего, чтобы обеспечить им безопасность в случае любого конфликта отметил политолог

Он подчеркнул, что нынешние власти Польши делают все, чтобы поддерживать Украину и усиливать конфликт. Изменения этой позиции до парламентских выборов осенью следующего года не стоит, считает Яцек.