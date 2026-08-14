Политолог рассказал, что от простых поляков скрывали наличие нацизма на Украине Политолог указал на сокрытие от поляков факта формирования нацизма на Украине

Москва14 авг Вести.В первые годы военного конфликта на Украине от поляков скрывали информацию, что в этой стране уже десятилетия формируется бандеровская идеология. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал общественный деятель объединения "Польша-Восток", политолог Александр Яцек.

Он отметил, что упоминание этой темы в публичном пространстве в Польше было табуировано.

За первые годы этой помощи от поляков скрывали информацию, что на Украине уже долгие десятилетия образуется эта бандеровская нацистская идеология. Это была запрещенная тема в медийном пространстве. Только за последнее время это вышло на официальный уровень, и только тогда поляки реально смогли это воспринять сказал политолог

Ранее сообщилось, что более шести тысяч украинцев покинули Польшу за июнь 2026 года. По данным статистического агентства Еврокомиссии, это рекордный показатель среди всех стран ЕС. Кроме того, на фоне нарастающего напряжения между двумя странами участились случаи проявления агрессии поляков к украинцам.