Корвин-Петровская находится в здании КС Польши и готова встретиться с Навроцким

Объявившая себя главой КС Польши Корвин-Петровская ждет Навроцкого в зале суда Корвин-Петровская находится в здании КС Польши и готова встретиться с Навроцким

Москва31 окт Вести.Анна Корвин-Петровская, которая объявила себя главой Конституционного суда (КС) Польши, пригласила президента страны Кароля Навроцкого на переговоры. Она сообщила, что вместе с другими шестью судьями остается в здании суда и пробудет там столько, сколько потребует ситуация, передает телеканал tvn.24.

Мы находимся в здании суда. Внутри царит мир, порядок и спокойствие… Мы пробудем здесь столько, сколько того потребует ситуация сказала Корвин-Петровская

Она добавила, что готова встретиться с Навроцким непосредственно в здании суда.

Мы готовы пригласить президента на переговоры. У нас есть подходящее помещение для этого подчеркнула Корвин-Петровская

Ранее она заявила, что не даст никому согласия на вход на территорию КС, а встречу с Навроцким может провести в Президентском дворце.

Кризис вокруг Конституционного суда в Польше разгорелся после того, как Анна Корвин-Петровская предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью судей и сотрудников.

Вечером 30 октября у здания суда собралась толпа протестующих, полиция заняла оборону. На сайте суда появилось сообщение о приостановке полномочий его председателя. Одновременно на официальной странице суда в соцсети X заявили о якобы захвате сайта учреждения и опровергли назначение главой суда Корвин-Петровской.

На фоне этих событий судьи КС заявили о "государственном перевороте" в стране.