Москва31 октВести.Анна Корвин-Петровская, которая объявила себя главой Конституционного суда (КС) Польши, пригласила президента страны Кароля Навроцкого на переговоры. Она сообщила, что вместе с другими шестью судьями остается в здании суда и пробудет там столько, сколько потребует ситуация, передает телеканал tvn.24.
Мы находимся в здании суда. Внутри царит мир, порядок и спокойствие… Мы пробудем здесь столько, сколько того потребует ситуациясказала Корвин-Петровская
Она добавила, что готова встретиться с Навроцким непосредственно в здании суда.
Мы готовы пригласить президента на переговоры. У нас есть подходящее помещение для этогоподчеркнула Корвин-Петровская
Ранее она заявила, что не даст никому согласия на вход на территорию КС, а встречу с Навроцким может провести в Президентском дворце.
Кризис вокруг Конституционного суда в Польше разгорелся после того, как Анна Корвин-Петровская предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью судей и сотрудников.
Вечером 30 октября у здания суда собралась толпа протестующих, полиция заняла оборону. На сайте суда появилось сообщение о приостановке полномочий его председателя. Одновременно на официальной странице суда в соцсети X заявили о якобы захвате сайта учреждения и опровергли назначение главой суда Корвин-Петровской.
На фоне этих событий судьи КС заявили о "государственном перевороте" в стране.