Полиция Польши опровергла слухи о грядущем военном положении В Польше опровергли слухи об усилении полиции из-за Конституционного суда

Москва31 окт Вести.Польская полиция не подтвердила информацию о приведении силовых структур страны в полную боевую готовность из-за событий вокруг Конституционного суда.

Мы категорически опровергаем информацию, которая основана на письме от 29 октября этого года … в котором предлагалось направить сотрудников полиции на место событий, связанных с Конституционным трибуналом следует из официального заявления ведомства

Там уточнили, что полная готовность сотрудников полиции связана с внешними угрозами: рисками саботажа, диверсиями и подрывной деятельности.

Ранее оппозиционный депутат Европарламента Эва Зайончковская-Херник опубликовала внутреннее секретное письмо полиции, в котором руководство приказывало привести всех силовиков в полную боевую готовность со 2 по 8 ноября.

После этого депутат заявила, что власти Польши готовятся ввести военное положение в стране и призвала отправить премьера Дональда Туска в отставку, а вместе с ним - отстранить президента страны Кароля Навроцкого.

Толпа протестующих окружила Конституционный суд Польши. Поводом для беспорядков стало обращение Анны Корвин-Петровской, которая объявила себя его главой. Она предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью судей и сотрудников учреждения, а также о риске нарушения общественного порядка.