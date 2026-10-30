Конституционный трибунал Польши заявил о начавшемся в стране госперевороте Конституционный трибунал Польши: в стране происходит госпереворот

Москва30 окт Вести.В Польше обострился кризис вокруг Конституционного трибунала (выполняет функции Конституционного суда, КС). Судьи заявили о "государственном перевороте" в стране.

Вечером 30 октября у здания КС собралась толпа протестующих. Несколько человек попытались перелезть через ограду и проникнуть внутрь, однако их задержала полиция. После этого в правоохранителей начали бросать различные предметы. Полицейские заняли оборону и стягивают на место событий дополнительные силы.

Председатель трибунала Богдан Свенчковский не может войти в здание. Протестующие требуют его впустить. Президент Польши Кароль Навроцкий в момент обострения летел в Сенегал. Он распорядился развернуть самолет и возвращается в Варшаву.

Поводом для беспорядков стало обращение судьи Анны Корвин-Петровской. Она предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью судей и сотрудников, а также о риске нарушения общественного порядка. Генпрокурор Польши Вальдемар Журек направил в Главную комендатуру полиции письмо с просьбой усилить внимание к безопасности КС из-за проходящих у здания протестов.

На сайте КС появилась информация о приостановке полномочий председателя Свенчковского и вице-председателя суда Бартломея Соханьского. Ожидалось, что во главе структуры как судья с наиболее продолжительным стажем встанет Корвин-Петровская.

В официальном аккаунте КС в соцсети X это назвали "незаконным захватом сайта". Там заявили, что Свенчковский остается председателем, а Корвин-Петровскую не признают судьей КС. Участников событий обвинили в "попытке государственного переворота".

Ранее генпрокурор Журек сообщил о пяти ходатайствах, направленных в КС, о снятии иммунитета с представителей руководства суда.

28 октября стало известно о намерении польской оппозиции отстранить от должности Кароля Навроцкого.