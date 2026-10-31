Политолог Перенджиев: ситуация в Польше может перекинуться на другие страны ЕС

Политолог рассказал, к чему может привести для ЕС ситуация в Польше Политолог Перенджиев: ситуация в Польше может перекинуться на другие страны ЕС

Москва31 окт Вести.Политическая обстановка в Польше, связанная с кризисом вокруг Конституционного суда, может дать пример другим странам Европейского союза. Такое мнение высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев в комментарии NEWS.ru.

По словам эксперта, кризис длится достаточно давно. Собеседник журналистов не считает происходящее государственным переворотом. Военный политолог предполагает, что речь идет, скорее, о противостоянии двух политических сил. По мнению Перенджиева, премьер-министр Польши Дональд Туск пытается ограничить права президента страны Кароля Навроцкого, добиться отставки.

Происходящее в Польше станет небольшой встряской для Европы. Это станет примером не очень хорошим для остальных стран сказал политолог

Он считает, что происходящее в Польше может "перекинуться" на другие страны ЕС, где и так происходят протесты в последняя время.

В сентябре Туск назначил судьей Конституционного суда экс-члена его кабмина Мачея Берека. В результате в стране стали наблюдаться протесты. Ситуация обострилась 31 октября, когда участники митингов попытались прорваться через ограждение в здание суда. Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в свою страну.