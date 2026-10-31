В Польше заявили о крахе государственных институтов на фоне беспорядков

Польский профессор назвал происходящее в Варшаве "полным крахом государства" В Польше заявили о крахе государственных институтов на фоне беспорядков

Москва31 окт Вести.Государственные институты Польши терпят крах, заявил профессор Варшавского университета Марцин Мацчак в социальной сети X, комментируя беспорядки вокруг Конституционного суда республики в Варшаве.

Происходящее в польской столице свидетельствует о кризисе государственных институтов, отметил профессор. Он обратил внимание на действия полиции, а также на инцидент с участием президента страны и судьи Конституционного суда.

Сегодня, судя по всему, день, когда важнейшие государственные институты Польши выставляют себя на посмешище … Картина полного краха государства написал Мацчак

Профессор раскритиковал действия правоохранителей, которые прибыли на место происшествия в полной экипировке, и поведение президента Польши, пытавшегося пройти в здание Конституционного суда через судью.

В Польше обострился затяжной конфликт вокруг Конституционного трибунала, связанный с разногласиями между правительством Дональда Туска и оппозицией по поводу законности назначений судей и руководства суда. 30 октября судья Анна Корвин-Петровская объявила об отстранении председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя, после чего у здания суда произошли столкновения с участием протестующих и полиции.

Президент Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву, где попытался попасть в здание суда, а 31 октября созвал экстренные консультации с представителями парламентских фракций для урегулирования политического кризиса.