Москва31 октВести.Государственные институты Польши терпят крах, заявил профессор Варшавского университета Марцин Мацчак в социальной сети X, комментируя беспорядки вокруг Конституционного суда республики в Варшаве.
Происходящее в польской столице свидетельствует о кризисе государственных институтов, отметил профессор. Он обратил внимание на действия полиции, а также на инцидент с участием президента страны и судьи Конституционного суда.
Сегодня, судя по всему, день, когда важнейшие государственные институты Польши выставляют себя на посмешище … Картина полного краха государстванаписал Мацчак
Профессор раскритиковал действия правоохранителей, которые прибыли на место происшествия в полной экипировке, и поведение президента Польши, пытавшегося пройти в здание Конституционного суда через судью.
В Польше обострился затяжной конфликт вокруг Конституционного трибунала, связанный с разногласиями между правительством Дональда Туска и оппозицией по поводу законности назначений судей и руководства суда. 30 октября судья Анна Корвин-Петровская объявила об отстранении председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя, после чего у здания суда произошли столкновения с участием протестующих и полиции.
Президент Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву, где попытался попасть в здание суда, а 31 октября созвал экстренные консультации с представителями парламентских фракций для урегулирования политического кризиса.