В Польше задержали 3 протестующих, перелезших через забор Конституционного суда

Полиция Польши задержала 3 человек, попавших на территорию Конституционного суда В Польше задержали 3 протестующих, перелезших через забор Конституционного суда

Москва31 окт Вести.Польская полиция задержала трех человек, проникших на территорию Конституционного суда в Варшаве, сообщает портал Onet со ссылкой на заявление правоохранителей.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочные консультации с представителями парламентских партий из-за конфликта вокруг Конституционного суда. Президент Польши заявил, что произошел насильственный захват здания.

Как заявили в полиции, протестующие кидали камни в полицейских.

В Варшавском управлении полиции задержали трех человек, которые проникли в здание Конституционного трибунала, перепрыгнув через забор говорится в сообщении правоохранителей

Отмечается, что разбирательство в отношении задержанных будет проводиться по нормам Уголовного кодекса.

По данным полиции, сейчас идет восстановление общественного порядка.

Ранее в Польше на фоне конфликта вокруг суда заявили о попытке госпереворота. Волнения в Польше напоминают своими методами ситуацию на неонацистской Украине, заявлял зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.