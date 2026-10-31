Москва31 октВести.Польская полиция задержала трех человек, проникших на территорию Конституционного суда в Варшаве, сообщает портал Onet со ссылкой на заявление правоохранителей.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочные консультации с представителями парламентских партий из-за конфликта вокруг Конституционного суда. Президент Польши заявил, что произошел насильственный захват здания.
Как заявили в полиции, протестующие кидали камни в полицейских.
В Варшавском управлении полиции задержали трех человек, которые проникли в здание Конституционного трибунала, перепрыгнув через заборговорится в сообщении правоохранителей
Отмечается, что разбирательство в отношении задержанных будет проводиться по нормам Уголовного кодекса.
По данным полиции, сейчас идет восстановление общественного порядка.
Ранее в Польше на фоне конфликта вокруг суда заявили о попытке госпереворота. Волнения в Польше напоминают своими методами ситуацию на неонацистской Украине, заявлял зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.