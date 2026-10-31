Москва31 октВести.Волнения в Польше напоминают своими методами ситуацию на неонацистской Украине, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Он назвал события в Польше конституционным переворотом.
И метод ровно тот же, что и на неонацистской Украине: аннулирование полномочий Конституционного трибунала. Там ведь его давно нетотметил Медведев в мессенджере MAX
В связи с ситуацией в Польше зампред Совбеза РФ вспомнил школьный анекдот, который "завершается словами "и эти люди ругаются за то, что мы с братом ковырялись в носу".
Ранее в Польше на фоне конфликта вокруг суда заявили о попытке госпереворота. Президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочные консультации с представителями парламентских партий из-за конфликта вокруг Конституционного суда.