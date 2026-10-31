Захарова указала Сикорскому на "неловкий момент" из-за ситуации в Польше

Захарова на фоне событий в Польше вспомнила слова Сикорского Захарова указала Сикорскому на "неловкий момент" из-за ситуации в Польше

Москва31 окт Вести.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на происходящие в Польше события и напомнила министру иностранных дел этой страны Радославу Сикорскому его недавнее высказывание.

Ранее Сикорский назвал участие главы МИД России Сергея Лаврова в министерской встрече "Большой двадцатки" (G20) в Атланте "неловким моментом".

Кажется, к вечеру в Польше наступил "неловкий момент", пан Сикорский, о котором Вы говорили утром в Атланте? написала Захарова в Telegram-канале

В Польше несколько недель не прекращаются протесты возле здания Конституционного трибунала (выполняет функции Конституционного суда). Поводом послужило назначение экс-министра Марчина Берека судьей КС. Решение было принято с подачи премьер-министра страны Дональда Туска.

30 октября министр юстиции Вальдемар Журек потребовал отстранить от должности и лишить иммунитета исполняющего обязанности председателя КС Богдана Свенчковского.

Вечером того же дня демонстранты попытались прорваться через ограждение, установленное правоохранителями. Для охраны суда стянуты дополнительные полицейские силы.

Президент Польши Кароль Навроцкий в связи с ситуацией прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву.