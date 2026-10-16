Москва16 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала призыв главы польского МИД Радослава Сикорского закрывать российские консульства в Европе. По ее словам, высказывания министра должны оценивать не дипломаты, а медицинские специалисты.

Захарова также напомнила, что после закрытия российских генконсульств в Польше в 2024–2025 годах Москва прекратила работу польских генеральных консульств в России. Она заявила, что подобные решения лишают граждан консульской поддержки и вредят прежде всего интересам самих поляков.