Москва12 окт Вести.Глава польского МИД Радислав Сикорский призвал страны Европы закрывать российские консульства под предлогом "гибридных атак со стороны РФ". Об этом пишет издание Financial Times.

По словам польского министра, так страны Европы должны ответить за приписываемые России атаки.

[Европа должна ответить РФ] закрытием российских консульств, запретом на свободное передвижение дипломатов Москвы по странам, в которых их направили, и сокращением числа российских дипломатов в целом, как это сделала Польша отмечается в публикации

Министр подчеркнул, что всех россиян, въезжающих в страны ЕС, необходимо обязать иметь при себе биометрический паспорт, а также поддержал призывы к сокращению количества туристических виз россиянам.

25 сентября вице-спикер Сейма Польши Марцин Горала назвала Сикорского посмешищем из-за его угроз в адрес России.