Москва6 нояВести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил опасение, что Западная Европа может договориться с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия восточноевропейских государств. Об этом пишет издание Rapporteur.
По мнению главы польского МИД, страны Восточной Европы не должны оставаться в стороне от обсуждения.
Последнее, чего мы хотим, это чтобы Западная Европа имела дело с Россией в обход стран Восточной Европызаявил Сикорский
Ранее он призывал страны Европы закрывать российские консульства.