Сикорский опасается договоренностей Запада с РФ в обход Восточной Европы

Сикорский высказал опасения по урегулированию конфликта на Украине Сикорский опасается договоренностей Запада с РФ в обход Восточной Европы

Москва6 ноя Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил опасение, что Западная Европа может договориться с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия восточноевропейских государств. Об этом пишет издание Rapporteur.

По мнению главы польского МИД, страны Восточной Европы не должны оставаться в стороне от обсуждения.

Последнее, чего мы хотим, это чтобы Западная Европа имела дело с Россией в обход стран Восточной Европы заявил Сикорский

Ранее он призывал страны Европы закрывать российские консульства.