Сикорский бездоказательно обвинил Россию в раскачивании кризиса в Польше Глава МИД Польши Сикорский бездоказательно обвинил РФ в кризисе в стране

Москва2 ноя Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в якобы причастности к обострению политического кризиса вокруг Конституционного суда республики.

При этом дипломат не представил каких-либо конкретных доказательств своих слов.

Мы наблюдаем беспрецедентный по своим масштабам онлайн-альянс или, по меньшей мере, скоординированные действия между российскими аккаунтами и пропагандистами с одной стороны, и представителями ультраправых сил по всему миру - с другой написал Сикорский в соцсети X

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что за началом политического кризиса в Польше стоит Еврокомиссия.

Польский политик Януш Корвин-Микке в свою очередь отметил, что сейчас внутри Польши борются два государства, одно из которых выступает за проевропейскую политику, а второе - против нее. Политический кризис в республике привлекает внимание других стран, поскольку от его исхода будет зависеть, какого курса во внешней политике будет придерживаться Польша, добавил он.