Москва2 нояВести.Польша страдает от противоборства во внутренней политике, от двух государств, борющихся между собой. Об этом ИС "Вести" заявил польский политик, экономист, публицист Януш Корвин-Микке.
В Польше нет одного государства. У нас есть два государства, которые борются между собой. За каждым государством стоит 30% населения, а остальные люди смотрят на них как на сумасшедших. Но они борются между собойсказал он
Также польский политик назвал причину внимания к Конституционному трибуналу за пределами Польши.
Потому что одно государство из этих двух государств, которые теперь есть в Польше, одно есть проевропейское, а другое не проевропейское. И очень важно, польский трибунал [Конституционный] постановил, что … польский закон имеет приоритет перед европейцамидобавил он
Ранее эксперт по Польше Станислав Стремидловский заявил, что дальнейшая эскалация политического кризиса в Польше вполне возможна.