Януш Корвин-Микке: в Польше два государства, которые борются между собой

Внутри Польши борются два государства, заявил публицист Корвин-Микке Януш Корвин-Микке: в Польше два государства, которые борются между собой

Москва2 ноя Вести.Польша страдает от противоборства во внутренней политике, от двух государств, борющихся между собой. Об этом ИС "Вести" заявил польский политик, экономист, публицист Януш Корвин-Микке.

В Польше нет одного государства. У нас есть два государства, которые борются между собой. За каждым государством стоит 30% населения, а остальные люди смотрят на них как на сумасшедших. Но они борются между собой сказал он

Также польский политик назвал причину внимания к Конституционному трибуналу за пределами Польши.

Потому что одно государство из этих двух государств, которые теперь есть в Польше, одно есть проевропейское, а другое не проевропейское. И очень важно, польский трибунал [Конституционный] постановил, что … польский закон имеет приоритет перед европейцами добавил он

Ранее эксперт по Польше Станислав Стремидловский заявил, что дальнейшая эскалация политического кризиса в Польше вполне возможна.