Эксперт: паралич власти в Польше опасен из-за масштабной милитаризации Белорусский политик Гигин объяснил, почему опасен паралич власти в Польше

Москва1 ноя Вести.Паралич власти в Польше опасен из-за масштабной милитаризации стран, заявил в комментарии для "Соловьёв Live" депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин, сообщает ИС "Вести.

Просуществовать еще год в полном параличе власти вообще-то опасно. Польша — сейчас самое милитаризируемое государство мира. Она активно наращивает мышцы сказал он

По его словам, когда ни президент, ни правительство, ни парламент не контролируют ситуацию с огромными тратами в пятипроцентном объеме от ВВП, это крайне опасно, в том числе и для Белоруссии.

В Польше стремительно развивается острый внутриполитический кризис. Правительство страны во главе с премьер-министром Дональдом Туском пытается отстранить руководство Конституционного трибунала во главе с председателем, ряд членов которого были назначены при прежнем правительстве. Их усилия натолкнулись на сопротивление как значительной части польской элиты, так и общественности.

Сейчас здание Конституционного суда продолжает находиться в осаде полиции, а тысячи протестующих требуют отставки премьер-министра Дональда Туска, обвиняя его в разрушении демократии.