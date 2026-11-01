Ле Пен: происходящее в Польше похоже на попытку захвата конституционного органа

Ле Пен: события в Польше похожи на попытку захвата конституционного органа Ле Пен: происходящее в Польше похоже на попытку захвата конституционного органа

Москва1 ноя Вести.События, происходящие вокруг Конституционного суда в Польше, выглядят как попытка силового захвата конституционного органа страны. Об этом заявила лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

По ее словам, участившиеся случаи подобных силовых действий внутри Евросоюза вызывают серьезные вопросы.

Спорное отстранение председателя суда (Богдана Свенчковского – прим. ред.) от должности, а также вмешательство сил безопасности в деятельность этого органа выглядят как насильственный захват конституционного органа написала Ле Пен в соцсети X

В Польше стремительно развивается острый внутриполитический кризис. Правительство страны во главе с премьер-министром Дональдом Туском пытается отстранить руководство Конституционного трибунала — во главе с председателем Богданом Свенчковским. Их усилия натолкнулись на сопротивление значительной части польской элиты, так и общественности.

В стране друг другу противостоят проевропейские либералы и правые консерваторы-евроскептики. В данный момент первые контролируют правительство, зато президент принадлежит ко вторым, как и руководство Конституционного трибунала.

Сейчас здание Конституционного суда Польши продолжает находиться в осаде полиции, а тысячи протестующих требуют отставки премьер-министра Дональда Туска, обвиняя его в разрушении демократии.