Шидло: ситуацию в Польше нужно срочно обсудить на заседании в Европарламенте

Экс-премьер Польши попросила Европарламент срочно обсудить ситуацию в стране Шидло: ситуацию в Польше нужно срочно обсудить на заседании в Европарламенте

Москва1 ноя Вести.Экс-премьер Польши Беата Шидло предложила Европарламенту срочно обсудить политический кризис, который разгорелся вокруг Конституционного суда на её родине. Она официально потребовала созвать для этого специальное заседание европейской комиссии.

Соответствующее заявление политик опубликовала в социальной сети Х.

Я подаю запрос о созыве внеочередного заседания комиссии Европейского демократического щита в Европарламенте с целью обсуждения действий правительства Туска, нарушающих принципы демократии написала Шидло

Противоречия между ветвями власти из-за ситуации вокруг Конституционного трибунала (аналог Конституционного суда) наметились в середине октября, когда Сейм утвердил Мачея Берека в должности судьи КС. Президент Кароль Навроцкий, чья позиция расходится с линией правительства и парламента, отказался принимать присягу у новой судьи. На этом фоне в стране вспыхнули протестные акции.

Вечером 30 октября ситуация резко обострилась. На сайте КС появилось уведомление о приостановке полномочий председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Сообщалось, что во главе суда встанет Анна Корвин-Петровская.

Однако в официальном аккаунте Конституционного трибунала в соцсети X заявлено, что доступ к администрированию сайта учреждения был получен незаконно. Там настаивают, что Свенчковский остается председателем КС, а Корвин-Петровскую в этой роли не признают. Причастных к произошедшему обвинили в попытке государственного переворота.