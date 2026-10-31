Дмитриев на фоне протестов в Польше заявил, что у Европы не все в порядке

"Европа не в порядке": Дмитриев о протестах у здания Конституционного суда Дмитриев на фоне протестов в Польше заявил, что у Европы не все в порядке

Москва31 окт Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя протесты в Польше, заявил, что у Европы не все в порядке. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Европа не в порядке: мигранты, разжигание войн, беспорядки и госперевороты. Искупите свою вину говорится в публикации

Протесты около Конституционного суда в Польше длятся уже несколько недель. Причиной недовольства граждан стало решение премьер-министра страны Дональда Туска назначит в состав КС экс-министра из своего правительства Марчина Берека. Однако глава Конституционного трибунала Богдан Свенчковский не позволил приступить к работе Береку и другим судьям, которых поддержало парламентское большинство. Его решение одобрил президент Польши Кароль Навроцкий, который также не стал приводить к присяге трех из шести судей, одобренных парламентом.

Вечером 30 октября на официальном сайте трибунала было опубликовано постановление судьи Анны Корвин-Пиотровской о временном отстранении от должностей Свенчковского и его заместителя. Они отказались подчиниться этому решению. Это послужило поводом для обострения конфликта. Протестующие начали штурмовать здание Конституционного суда. Депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик охарактеризовал ситуацию в республике как госпереворот.