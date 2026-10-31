Москва31 окт Вести.Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что произошел насильственный захват здания Конституционного суда в Варшаве.

Ранее Навроцкий созвал срочные консультации с представителями парламентских партий из-за конфликта вокруг Конституционного суда.

...Был нарушен конституционный порядок Республики Польша и насильственно захвачен конституционный государственный орган отметил Навроцкий

Заявление польского президента огласил глава его кабинета Павел Шефернакер в эфире польских телеканалов.

Конфликт вокруг Конституционного суда обострился в ночь на субботу. Напряженная ситуация возникла после того, как премьер Польши Дональд Туск назначил судьей своего бывшего министра Мачея Берека. Протестующие у здания суда пытались прорваться через ограждение, произошли столкновения с полицией.

Депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик охарактеризовал ситуацию в республике как госпереворот.