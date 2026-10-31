Президента Польши Навроцкого не хотели пускать в здание КС в Варшаве

Навроцкого не хотели пускать в здание Конституционного суда в Польше Президента Польши Навроцкого не хотели пускать в здание КС в Варшаве

Москва31 окт Вести.Президенту Польши Каролю Навроцкому попытались помешать войти в здание Конституционного суда в Варшаве, где проходит протест с участием оппозиции. Об этом сообщил судья польского КС Мачей Берек.

В социальной сети Х он также опубликовал соответствующую видеозапись. Судя по кадрам, польскому президенту преграждает женщина, которую Берек назвал судьей Анной Корвин-Петровской. Ей перешли полномочия исполняющего обязанности руководителя суда после отстранения Богдана Свенчковского.

Навроцкий обратился к женщине с просьбой пропустить его, после чего отодвинул ее и прошел в здание.

Конфликт вокруг Конституционного суда обострился в ночь на субботу, 31 октября. Напряженная ситуация возникла после того, как польский премьер Дональд Туск назначил судьей своего бывшего министра Мачея Берека. Протестующие у здания суда пытались прорваться через ограждение, произошли столкновения с полицией.

Сам Навроцкий позже заявил, что произошел насильственный захват здания Конституционного суда в Варшаве. Он отметил, что был нарушен конституционный порядок Польши.