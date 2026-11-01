Москва1 ноя Вести.Председатель Верховного суда Польши Збигнев Капиньский принял решение о созыве внеочередного общего собрания судейского состава, сообщил судья ВС Камиль Зарадкевич.

Соответствующий пост он разместил на странице в соцсети Х.

Первый председатель Верховного суда созвал чрезвычайное общее собрание судей Верховного суда сказано в сообщении

Дата проведения намечена на 3 ноября, начало в 14.00 по местному времени (16.00 мск). В постановлении о созыве Капиньский особо отметил, что "чрезвычайный характер сложившихся обстоятельств" делает невозможным соблюдение прописанного в правилах семидневного срока уведомления участников.

Главной темой заседания заявлено "обсуждение угроз конституционному порядку Республики Польша", в том числе, вопросов "независимости судебной власти".

Противоречия между ветвями власти из-за ситуации вокруг Конституционного трибунала (аналог Конституционного суда) наметились в середине октября, когда Сейм утвердил Мачея Берека в должности судьи КС. Президент Кароль Навроцкий, чья позиция расходится с линией правительства и парламента, отказался принимать присягу у нового судьи. На этом фоне в стране вспыхнули протестные акции.

Вечером 30 октября ситуация резко обострилась. На сайте КС появилось уведомление о приостановке полномочий председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Сообщалось, что во главе суда встанет Анна Корвин-Петровская.

Однако в официальном аккаунте Конституционного трибунала в соцсети X заявлено, что доступ к администрированию сайта учреждения был получен незаконно. Там настаивают, что Свенчковский остается председателем КС, а Корвин-Петровскую в этой роли не признают. Причастных к произошедшему обвинили в попытке государственного переворота.

На фоне противостояния протестующие собрались у здания суда в Варшаве, зафиксированы попытки прорваться через заграждения, полиция провела задержания. Президент Навроцкий прервал зарубежный визит и вернулся в столицу.

Лидер крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский назвал происходящее очередным этапом "прогрессирующего государственного переворота".

Премьер-министр Польши Дональд Туск отказался идти на компромисс с Навроцким и Свенчковским.