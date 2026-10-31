Сотрудникам Конституционного суда Польши приказали не приходить на работу

Сотрудникам КС Польши велели остаться дома на фоне массовых протестов Сотрудникам Конституционного суда Польши приказали не приходить на работу

Москва31 окт Вести.Судья Анна Корвин-Петровская, которая фактически руководит Конституционным судом Польши, подписала распоряжение, в котором велела сотрудникам суда не приходить на работу.

Постановляю до отмены распоряжения приостановить выполнение трудовых обязанностей, в том числе явку на работу в здание суда говорится в документе

Распоряжение не распространяется на сотрудников, которые будут уведомлены Корвин-Петровской "о необходимости явки в здание суда".

Работникам Конституционного суда рекомендуется выполнять свои рабочие задачи вне его здания. Корвин-Петровская объяснила это повышенным риском нарушения общественного порядка вблизи учреждения.

Уточняется, что приостановление исполнения трудовых обязанностей происходит с сохранением оплаты.