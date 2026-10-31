Москва31 октВести.Судья Анна Корвин-Петровская, которая фактически руководит Конституционным судом Польши, подписала распоряжение, в котором велела сотрудникам суда не приходить на работу.
Постановляю до отмены распоряжения приостановить выполнение трудовых обязанностей, в том числе явку на работу в здание судаговорится в документе
Распоряжение не распространяется на сотрудников, которые будут уведомлены Корвин-Петровской "о необходимости явки в здание суда".
Работникам Конституционного суда рекомендуется выполнять свои рабочие задачи вне его здания. Корвин-Петровская объяснила это повышенным риском нарушения общественного порядка вблизи учреждения.
Уточняется, что приостановление исполнения трудовых обязанностей происходит с сохранением оплаты.