Послы Польши в Румынии и Китае ушли в отставку из-за ситуации вокруг суда

Послы Польши в Румынии и Китае заявили об отставке Послы Польши в Румынии и Китае ушли в отставку из-за ситуации вокруг суда

Москва31 окт Вести.Послы Польши в Румынии и Китае заявили о своей отставке на фоне ситуации вокруг Конституционного суда.

Об этом написал один из сотрудников ведомства в соцсети X.

В связи с попыткой незаконного захвата Конституционного суда я не вижу возможности продолжать исполнять функции посла Республики Польша в Румынии. О моей отставке я проинформировал президента и главу МИД заявил посол в Румынии Павел Солох

Глава Министерства иностранных дел Польши чуть позже прокомментировал похожее заявление его коллеги – посла в Китае Якуба Кумоха. Он сообщил, что принял к сведению "непрофессиональное завершение" его миссии.

Толпа протестующих накануне вечером окружила Конституционный суд Польши. Поводом для беспорядков стало объявление польского судьи Анны Корвин-Петровской главой трибунала. Она предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью коллег и сотрудников учреждения, а также о риске нарушения общественного порядка.

Позже оппозиционный депутат Европарламента Эва Зайончковская-Херник опубликовала внутреннее секретное письмо полиции, в котором руководство приказывало привести всех силовиков в полную боевую готовность со 2 по 8 ноября.

После этого депутат заявила, что власти Польши готовятся ввести военное положение в стране и призвала отправить премьер министра и президента в отставки.