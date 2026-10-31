Москва31 октВести.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не намерен идти на компромисс в конфликте вокруг Конституционного суда страны. Об этом он сообщил в вечернем обращении к нации.
В таких делах не может быть компромисса. Хочу подчеркнуть это предельно ясно: законно избранные члены суда подверглись нападению, а полиция на месте защищала суд от нападавшихсказал Туск
По его словам, правящее большинство предлагало оппозиции мирные варианты разрешения конфликта, однако они не получили поддержки. Премьер также обвинил президентов Кароля Навроцкого и Анджея Дуду, а также оппозиционную партию "Право и справедливость" (PiS) в блокировании инициатив по восстановлению верховенства права.
Кризис обострился после попытки отстранить от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности для последующего привлечения к уголовной ответственности.
В пятницу на сайте суда появилась информация о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского. Сообщалось, что соответствующее решение приняла судья Анна Корвин-Петровская, которая объявила себя руководителем учреждения. При этом на официальной странице суда в соцсети X заявили о незаконном захвате сайта и подчеркнули, что Свенчковский продолжает занимать пост председателя.
На фоне противостояния протестующие окружили здание суда в Варшаве, произошли попытки прорваться через заграждения, полиция провела задержания. Президент Навроцкий прервал зарубежный визит и вернулся в столицу. Лидер PiS Ярослав Качиньский назвал происходящее очередным этапом "прогрессирующего государственного переворота".