Туск отказался идти на компромисс в конфликте вокруг Конституционного суда

Туск не намерен идти на компромисс в конфликте вокруг Конституционного суда Туск отказался идти на компромисс в конфликте вокруг Конституционного суда

Москва31 окт Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не намерен идти на компромисс в конфликте вокруг Конституционного суда страны. Об этом он сообщил в вечернем обращении к нации.

В таких делах не может быть компромисса. Хочу подчеркнуть это предельно ясно: законно избранные члены суда подверглись нападению, а полиция на месте защищала суд от нападавших сказал Туск

По его словам, правящее большинство предлагало оппозиции мирные варианты разрешения конфликта, однако они не получили поддержки. Премьер также обвинил президентов Кароля Навроцкого и Анджея Дуду, а также оппозиционную партию "Право и справедливость" (PiS) в блокировании инициатив по восстановлению верховенства права.

Кризис обострился после попытки отстранить от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности для последующего привлечения к уголовной ответственности.

В пятницу на сайте суда появилась информация о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского. Сообщалось, что соответствующее решение приняла судья Анна Корвин-Петровская, которая объявила себя руководителем учреждения. При этом на официальной странице суда в соцсети X заявили о незаконном захвате сайта и подчеркнули, что Свенчковский продолжает занимать пост председателя.

На фоне противостояния протестующие окружили здание суда в Варшаве, произошли попытки прорваться через заграждения, полиция провела задержания. Президент Навроцкий прервал зарубежный визит и вернулся в столицу. Лидер PiS Ярослав Качиньский назвал происходящее очередным этапом "прогрессирующего государственного переворота".