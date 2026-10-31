Москва31 окт Вести.Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса поддержал действия правительства премьер-министра Дональда Туска по перестановкам в Конституционном суде, сообщило 31 октября РИА Новости.

Премьер-министр Туск, у нас нет выбора. Наша родина нуждается в поддержке! Я с вами, в первых рядах, несмотря ни на какие обстоятельства. Я призываю друзей из движения солидарности поддержать наши стремления! написал Валенса на своей странице в социальной сети Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская)

Обострение вокруг Конституционного суда Польши наступило после того, как действующие власти во главе с Туском попытались отстранить от должностных обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Глава министерства юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек обратился с запросом о лишении обоих неприкосновенности - она нужна была для последующего уголовного преследования по обвинению в якобы чинимых препятствиях правосудию.

В пятницу сайт суда опубликовал сведения о том, что Свенчковский и Соханьский приостановили исполнение служебных обязанностей. Как передавали СМИ, соответствующее решение приняла Анна Корвин-Петровская, принимающая руководство судом. Однако официальная страница учреждения в соцсети X назвала захват сайта якобы незаконным: там указали, что председателем суда остается Свенчковский, тогда как у Корвин-Петровской подобных полномочий нет. Депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик назвал происходящее в Польше государственным переворотом.

Здание суда в пятницу окружили протестующие, пытаясь прорваться через заграждения, Корвин-Петровская сообщила об угрозе жизни судей, а полиция провела задержания. Президент Польши Кароль Навроцкий досрочно завершил зарубежную поездку и выехал в Варшаву, а лидер оппозиции Ярослав Качиньский охарактеризовал события как очередной этап прогрессирующего государственного переворота. Проведя несколько часов в здании Конституционного суда, утром в субботу Навроцкий объявил о созыве срочного совещания с участием всех политических сил - на нем попытаются разрешить сложившуюся ситуацию.