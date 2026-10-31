Захарова снова иронично высказалась о событиях в Польше Захарова пошутила о политическом кризисе в Польше

Москва31 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг Конституционного суда Польши, упомянув главу польского МИД Радослава Сикорского в сообщении о министерской встрече G20 в Атланте.

Захарова рассказала, что прием по случаю встречи "двадцатки" американское председательство организовало в океанариуме Атланты. По ее словам, с приветственным словом выступил госсекретарь США Марко Рубио, после чего началось неформальное общение участников.

P.S. Не видела Сикорского. Занят, наверное написала Захарова в своем Telegram-канале

В Польше уже несколько недель продолжаются протесты у здания Конституционного суда. Поводом стало решение премьер-министра Дональда Туска назначить в состав КС бывшего министра своего правительства Марчина Берека. Однако глава Конституционного трибунала Богдан Свенчковский не допустил Берека и других судей, поддержанных парламентским большинством, к работе.

Позицию Свенчковского поддержал президент Польши Кароль Навроцкий. Он также отказался приводить к присяге трех из шести судей, одобренных парламентом.

Вечером 30 октября конфликт обострился после публикации на сайте трибунала постановления судьи Анны Корвин-Пиотровской о временном отстранении Свенчковского и его заместителя. Они отказались подчиниться этому решению. После этого протестующие начали штурмовать здание Конституционного суда.

Депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик назвал происходящее в Польше государственным переворотом.