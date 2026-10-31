Туск обвинил Навроцкого и Дуду в уничтожении верховенства права Туск обвинил Навроцкого и Дуду в подрыве верховенства права

Москва31 окт Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск в вечернем обращении к нации обвинил польского президента Кароля Навроцкого и экс-президента Анджея Дуду в уничтожении верховенства права.

Атака на суд и его судей является очередным этапом процесса уничтожения верховенства права PiS (оппозиционная партия "Право и справедливость" - Прим. ред​​​.) и президентами Дудой и Навроцким сказал Туск

Премьер, комментируя беспорядки у здания Конституционного суда, охарактеризовал действия полиции как "очень спокойную, но решительную" реакцию на все акты агрессии.

Политический кризис в Польше начался после того, как Туск решил назначить судьей Конституционного суда бывшего члена своего кабмина Мачея Берека. Последние недели у здания суда регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и. о. председателя КС Богдана Свенчковского. Охрану территории суда усилили дополнительными группами полиции.

В ночь на 31 октября у здания суда собрались протестующие, которые пытались прорваться через ограждение. Четырех человек задержала полиция. На фоне обострения кризиса президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву. Некоторые оппозиционные политики назвали происходящее попыткой государственного переворота.