Лиз Трасс оценила события в Польше как "шокирующее нападение на демократию" Лиз Трасс назвала события в Польше "шокирующим нападением на демократию"

Москва31 окт Вести.Бывший британский премьер Лиз Трасс охарактеризовала конфликт вокруг Конституционного суда в Польше как "шокирующее нападение на демократию". Соответствующий пост опубликован на ее странице в соцсети Х.

Шокирующее нападение на демократию в Польше говорится в сообщении

В сентябре польский премьер Дональд Туск назначил судьей Конституционного суда экс-члена его кабмина Мачея Берека. В результате в стране вспыхнули протесты. Ситуация обострилась 31 октября, когда участники митингов попытались прорваться через ограждение в здание суда. Президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву.

Конституционный трибунал Польши заявил о начавшемся в стране госперевороте.