Москва31 октВести.Бывший британский премьер Лиз Трасс охарактеризовала конфликт вокруг Конституционного суда в Польше как "шокирующее нападение на демократию". Соответствующий пост опубликован на ее странице в соцсети Х.
Шокирующее нападение на демократию в Польшеговорится в сообщении
В сентябре польский премьер Дональд Туск назначил судьей Конституционного суда экс-члена его кабмина Мачея Берека. В результате в стране вспыхнули протесты. Ситуация обострилась 31 октября, когда участники митингов попытались прорваться через ограждение в здание суда. Президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву.
Конституционный трибунал Польши заявил о начавшемся в стране госперевороте.