Туск выступит с обращением к нации на фоне кризиса в Польше Премьер-министр Польши Туск вечером обратится к нации с речью

Москва31 окт Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск выступит в 20:00 по местному времени (22:00 мск) с обращением к нации, сообщили в его канцелярии.

В 20:00 премьер Дональд Туск выступит с обращением написала канцелярия Туска в социальной сети X

Политический кризис в Польше разразился после решения Туска назначить судьей Конституционного суда экс-члена его кабмина Мачея Берека. Последние недели у здания инстанции регулярно шли протесты. 30 октября глава Минюста Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и. о. председателя КС Богдана Свенчковского, а охрану территории суда усилили дополнительными силами полиции.

В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение. Полиция задержала четырех человек. На фоне обострения кризиса президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ряд оппозиционных политиков назвали происходящее попыткой госпереворота.