Президент Польши обсуждает с лидерами фракций ситуацию с протестами Президент Польши Навроцкий начал переговоры из-за кризиса вокруг КС

Москва31 окт Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий начал серию консультаций с лидерами парламентских фракций на фоне обострения конституционного кризиса в стране. Об этом в соцсети X сообщил пресс-секретарь главы государства Рафал Лескевич.

Идет встреча президента Польши Кароля Навроцкого с вице-премьером, министром национальной обороны Владиславом Косняком-Камышем, а также вице-спикером сейма Петром Згожельским написал Лескевич

Политическое противостояние вокруг Конституционного суда Польши усилилось после попыток правительства Дональда Туска отстранить от обязанностей главу инстанции Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского, назначенных при предыдущем кабинете министров.