Партии Польши разошлись во мнениях по консультациям о кризисе с КС Gazeta Wyborcza: партии Польши разделились по консультациям с президентом о КС

Москва31 окт Вести.Польские партии разошлись в том, стоит ли участвовать в консультациях о ситуации вокруг Конституционного суда, которые объявил президент Кароль Навроцкий, пишет Gazeta Wyborcza.

Конституцию нужно соблюдать, а не проводить консультации приводит газета слова депутата Гжегожа Наперальского

Во фракции правящей Гражданской коалиции, которую он представляет, от участия отказались. Не придут и "Левые"

Верховенство права и роль Конституционного суда в польском государстве не подлежат обсуждению. Я не знаю, о чем нам разговаривать с президентом. О том, что он приехал ночью, чтобы проталкиваться в здание суда? заявил член Сейма Себастьян Гайевский

В Польской крестьянской партии заявили, что определятся на заседании руководства, но при условии, что приглашены будут все политические силы. Партия Polska 2050 подтвердила, что приглашение получила, однако правление партии пока не обсудило ситуацию. В "Конфедерации" указали, что ее представители "несомненно примут участие", если приглашение от президента поступит. Готовность присоединиться к консультациям подтвердили и в "Праве и справедливости".

Нынешнее обострение вызвано решением премьер-министра Дональда Туска сделать судьей КС бывшего министра собственного кабинета Мачея Берека. 30 октября глава Минюста Вальдемар Журек подал ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и.о. председателя суда Богдана Свенчковского, а в ночь на 31 октября обстановка накалилась: к охране здания подтянули дополнительные силы, у ограждения собрались протестующие, пытавшиеся прорваться внутрь, начались стычки с полицией.

Корни спора уходят в 2015 год, когда "Право и справедливость", сторонником которой является Навроцкий, начала назначать своих судей на места, уже занятые другими. Это привело к параличу органа и многолетней тяжбе с Брюсселем. Придя к власти в 2023 году, кабинет Туска обещал вернуть верховенство права, однако натолкнулся на противодействие президента: тот отказывался приводить к присяге ряд избранных парламентом судей, включая Анну Корвин-Пиотровскую и Берека, а Свенчковский не допускал их к работе.

Узнав о временном отстранении Свенчковского, вечером 30 октября Навроцкий прервал перелет в Сенегал и повернул самолет на Варшаву. В столице он встретился с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским, а около полуночи по местному времени подъехал к зданию КС и прошел внутрь. У входа произошла стычка с судьями, пытавшимися не пропустить главу государства, - запись инцидента опубликовал Берек; столкновение случилось и между полицейскими и сотрудниками президентской охраны.