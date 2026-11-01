Медведев иронично ответил на обвинения Туска во вмешательстве РФ в дела Польши

Медведев высмеял попытки найти "русский след" в кризисе в Польше Медведев иронично ответил на обвинения Туска во вмешательстве РФ в дела Польши

Москва1 ноя Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал попытки польских политиков связать политический кризис в стране с вмешательством России. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети X.

Политик высмеял привычку объяснять различные события в западных странах действиями Москвы. В качестве примеров он привел выборы в США, миграционную ситуацию в Испании и происходящее в Польше.

Люблю эту мантру! Выборы в США? Это (вмешались - Прим. ред.) русские. Мигранты в Испании? Это русские! Конституциональный переворот в Польше? Разумеется, это русские! написал Медведев

Зампред Совбеза также иронично поблагодарил тех, кто приписывает России влияние на происходящее в других государствах.

Спасибо! Ничто не объединяет нас больше, чем наше могущество! Ну а дальше вы знаете... Мы идем! заключил он

Ранее польский премьер Дональд Туск обвинил пророссийские силы в помощи оппонентам его кабмина.

Медведев, комментируя ранее волнения в Польше, писал, что они напоминают своими методами события на Украине.