Веломски иронично назвал Путина виновником в политическом кризисе в Польше

Веломски в шутку обвинил Путина в политическом кризисе в Польше Веломски иронично назвал Путина виновником в политическом кризисе в Польше

Москва31 окт Вести.Профессор Варшавского университета Адам Веломски с иронией обвинил президента России Владимира Путина в якобы причастности РФ к беспорядкам в Польше.

По его словам, "присутствие Путина" не остается незамеченным в стране.

Уже выяснилось, какая из сторон прошлой ночью действовала по указке Владимира Путина написал Воломски в соцсети X

Ранее профессор Варшавского университета Марцин Мацчак заявил, что государственные институты Польши терпят крах. Он раскритиковал действия правоохранителей, которые прибыли на место происшествия в полной экипировке, и поведение президента Польши, пытавшегося пройти в здание Конституционного суда через судью.