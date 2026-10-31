Москва31 октВести.Профессор Варшавского университета Адам Веломски с иронией обвинил президента России Владимира Путина в якобы причастности РФ к беспорядкам в Польше.
По его словам, "присутствие Путина" не остается незамеченным в стране.
Уже выяснилось, какая из сторон прошлой ночью действовала по указке Владимира Путинанаписал Воломски в соцсети X
Ранее профессор Варшавского университета Марцин Мацчак заявил, что государственные институты Польши терпят крах. Он раскритиковал действия правоохранителей, которые прибыли на место происшествия в полной экипировке, и поведение президента Польши, пытавшегося пройти в здание Конституционного суда через судью.