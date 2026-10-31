В Европарламенте заподозрили ФРГ в причастности к протестам в Польше Депутат Европарламента Тарчиньский обвинил Германию в протестах в Польше

Москва31 окт Вести.Депутат Европарламента (ЕП) от Польши Доминик Тарчиньский предположил, что власти Германии могут быть причастны к политическому кризису в стране. Такую публикацию он разместил на своей странице в соцсети X.

Либерально-левое правительство хочет избавиться от польской валюты, потому что на них давят немцы утверждает Тарчиньский

Депутат также обвинил ФРГ в том, что она желает переложить бремя нелегальной миграции на Польшу и отправлять мигрантов туда.

В Польше обострился затяжной конфликт вокруг Конституционного трибунала, связанный с разногласиями между правительством Дональда Туска и оппозицией по поводу законности назначений судей и руководства суда. 30 октября судья Анна Корвин-Петровская объявила об отстранении председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя, после чего у здания суда произошли столкновения с участием протестующих и полиции.

Президент Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву, где попытался попасть в здание суда, а 31 октября созвал экстренные консультации с представителями парламентских фракций для урегулирования политического кризиса.